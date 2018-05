Lehrer oft Opfer von Gewalt

Gewalt gegen Lehrer laut einer Studie an jeder zweiten Schule: An fast jeder zweiten Schule in Deutschland (48 Prozent) hat es in den letzten fünf Jahren Fälle von psychischer Gewalt gegen Lehrkräfte gegeben. Das geht aus einer Forsa-Umfrage für die Fachgewerkschaft VBE hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Dabei geht es um Fälle, bei denen Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Fälle von Cyber-Mobbing gab es laut 20 Prozent der Schulleitungen an ihrer Schule. Jede vierte Schulleitung (26 Prozent) berichtete von Fällen körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte. Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann bezeichnete die Ergebnisse als „erschütternd“.

Die Politik liege mit ihrer Einschätzung, „dass `Gewalt gegen Lehrkräfte` lediglich Einzelfälle sind, schlicht falsch“, sagte er. Im Rahmen der Untersuchung wurden vom 19. Januar bis zum 21. Februar 2018 insgesamt 1.200 Schulleiter in Deutschland befragt.