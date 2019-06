Lebensmittel in Deutschland günstig

Das Preisniveau eines vergleichbaren Warenkorbs von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken war im Jahr 2018 im teuersten Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) zweimal so hoch wie im billigsten Mitgliedstaat. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte hatte Dänemark mit 130 % des EU-Durchschnitts (100 %) das höchste Preisniveau für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke.

Darauf folgten Luxemburg und Österreich (je 125 %), Irland und Finnland (je 120 %), und Schweden (117 %). Die niedrigsten Preisniveaus wurden dagegen in Rumänien (66 %), Polen (69 %), Bulgarien (76 %), Litauen (82 %), Tschechien (84 %) und Ungarn (85 %) verzeichnet.

In Deutschland sind Lebensmittel günstig

Lebensmittel sind in Deutschland deutlich billiger als in vielen anderen EU-Ländern. In deutschen Ländern liegen laut Eurostat die Preise mit 102 % nur knapp über dem EU-Durchschnitt, ebenso für Tabakwaren (101 %). Am wenigsten muss in der EU für Tabakwaren in Bulgarien, Polen und Kroatien hingelegt werden.

Bei alkoholischen Getränken liegt Deutschland mit 89 % deutlich unter dem EU-Durchschnitt. Zum Vergleich: Finnland (182 %), Irland (177 %) und Schweden (152 %). Die niedrigsten Preisniveaus wurden in Bulgarien und Rumänien (jeweils 74 % des EU-Durchschnitts) sowie in Ungarn (77 %) registriert.