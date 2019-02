Lebenslange Haft für „El Chapo“

„El Chapo“ schuldig gesprochen – Mexikanischer Drogenboss muss lebenslang hinter Gitter.

Der ehemalige Chef des mexikanischen Sinaloa-Drogenkartells, Joaquín „El Chapo“ Guzmán, ist am Dienstag von einer Jury am US-Bezirksgericht in New York in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden. „El Chapo“ muss lebenslang hinter Gitter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe mit Drogenschmuggel und anderen illegalen Geschäften wie beispielsweise Waffenhandel und Geldwäsche Milliarden US-Dollar verdient.

Die Zeugenaussagen im Prozess gegen den ehemaligen Chef des Sinaloa-Kartells, der am 5. November 2018 begonnen hatte, dauerten fast drei Monate. „El Chapo“ wurde im Januar 2016 festgenommen, nachdem er im Juli 2015 aus dem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis Altiplano im Bundesstaat México durch einen Tunnel entflohen war. Am 19. Januar 2017 wurde er offiziell an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.