Lautern siegt gegen 1860 München

In der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern am Samstag sein Auftaktmatch vor heimischer Kulisse gegen 1860 München mit 1:0 gewonnen. Vor rund 41.000 Zuschauern erzielte Sternberg in einem packenden Spiel in der 85. Minute für die Lauterer das Tor des Tages.

Bereits am Freitagabend war die dritte Liga in die neue Saison gestartet. Eintracht Braunschweig und der Karlsruher SC trennten sich 1:1. Vorläufiger Tabellenführer nach den ersten beiden Spieltagen an diesem Wochenende ist Preußen Münster, dass bei Fortuna Köln mit 4:1 siegte.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: VfR Aalen – Wehen Wiesbaden 1:2, VfL Osnabrück – Würzburger Kickers 2:1 (0:1), FC CZ Jena – Sh. Großaspach 3:2, FSV Zwickau – Hallescher FC 2:0. Am Sonntagmittag stehen mit Energie Cottbus – Hansa Rostock und KFC Uerdingen – Unterhaching noch zwei Partien auf dem Programm. Am Montagabend wird der erste Spieltag mit der Partie Spfr. Lotte – SV Meppen beendet.