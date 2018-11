Lasogga schießt HSV an Tabellenspitze

Am 12. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV wieder die Tabellenführung übernommen. Der HSV siegte am Montagabend in einem spannenden Spiel gegen den 1. FC Köln knapp aber nicht unverdient mit 1:0. Das Tor des Abends erzielte Pierre-Michel Lasogga in der 86. Minute für die Hanseaten.

Der HSV führt nun die Tabelle mit 24 Punkten an. Der FC St. Pauli folgt auf Rang zwei mit 22 Punkten. Köln ist Tabellendritter mit 21 Punkten, dahinter folgen Union Berlin und Fürth mit jeweils 20 Punkten.