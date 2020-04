Laschet für Ausstiegs-Fahrplan

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich für eine offene Debatte um Lockerungen der Beschränkungen in der Coronakrise ausgesprochen, wenn etwa Sicherheitsmaßnahmen und Abstände eingehalten und vielleicht sogar Schutzmasken in Geschäften getragen werden.

In einem Interview mit dem ZDF am Sonntagabend betonte Laschet ein derzeitiges Dilemma der Gesellschaft. Obwohl die harten Maßnahmen richtig seien, würden sie auch Schäden anrichten.

„Gerade angesichts all dieser Schäden bin ich fest davon überzeugt: Die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung. Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt“, sagte Laschet bereits zuvor in seiner Osteransprache.

Klar sei, so der NRW-Landeschef weiter: „Nichts wird wie es war. Aber mit mehr Wissen über das Virus und der Verantwortung, Rücksichtnahme und dem Schutz, den wir in den letzten Wochen eingeübt haben, können wir in eine neue Phase unseres Miteinanders eintreten.“

Derzeit gelten die „Corona“-Einschränkungen bis zum 19. April. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Chefs beraten an diesem Mittwoch (15. April) über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. In dem Gespräch wird unter anderem auch die Wirkung der bisherigen Maßnahmen beurteilt.