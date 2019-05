Langes Wochenende – lange Staus

In Deutschland steht wegen des bundesweiten Feiertages Christi Himmelfahrt an diesem Donnerstag (30. Mai) ein langes Wochenende vor der Tür. Damit kommt auch der Reiseverkehr auf den Autobahnen so richtig in Schwung. Die Folge: Ausflügler müssen sich laut der aktuellen ADAC-Stauprognose für 29. Mai bis 2. Juni auf Stau einstellen.

Die staureichsten Zeiten liegen am Mittwoch- und Sonntagnachmittag. Das größte Staupotenzial sieht der ADAC über Christi Himmelfahrt in den Großräumen der Großstädte sowie den Fernstraßen in Richtung Alpen im Süden und an der Küste im Norden.

Weitgehend staufrei kommt durch, wer am Freitag oder Samstag unterwegs ist. Der ADAC empfiehlt zudem Reisenden sich vor Fahrtantritt über die Straßenbauarbeiten auf den Autobahnen zu informieren. Nicht wenige der mehr als 500 Baustellen werden zum Nadelöhr des Ausflugsverkehrs.