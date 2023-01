Lambrecht offenbar vor Rücktritt

Laut diversen Medienberichten gibt es Hinweise, dass es in den kommenden Tagen einen bevorstehenden Wechsel an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums geben könnte. Angeblich wolle Ministerin Christine Lambrecht (SPD) zurücktreten.



So titelt etwa der Nachrichtensender „ntv“: „Bekanntgabe für Montag erwartet: Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück“ und die „Bild“-Zeitung schreibt „Christine Lambrecht vor Rücktritt: Pannen-Ministerin will hinschmeißen„.



Weder aus dem Verteidigungsministerium, noch von der Ministerin oder ihrer Partei gab es dazu bislang aber keine Bestätigung.