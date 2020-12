Lahm Turnier-Chef bei EM 2024

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Europäische Fußball-Union (UEFA) haben ein Joint Venture zur Organisation der UEFA EURO 2024 in Deutschland gegründet.

Wie es in einer DFB-Mitteilung heißt, trägt die Organisationseinheit den Namen EURO 2024 GmbH und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Gesellschafter des Joint Ventures sind die DFB EURO GmbH und die UEFA Events SA.

In Anwesenheit eines Notars wurden die entsprechenden Vereinbarungen heute in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main unterzeichnet.

Lahm wird Turnierchef

Philipp Lahm, Botschafter der erfolgreichen EM-Bewerbung und Geschäftsführer der DFB EURO GmbH, wird für die Organisation in der Rolle des Turnierdirektors agieren.