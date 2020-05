Lage der Natur in Deutschland

Der Natur in Deutschland geht es insgesamt nicht gut genug. Neben positiven Entwicklungen in Wäldern und ersten Lichtblicken in Dörfern und Städten ist der Zustand der Natur vor allem in der Agrarlandschaft überwiegend schlecht.

Das geht aus dem „Bericht zur Lage der Natur“ hervor, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze heute in Berlin vorstellte. Vor allem in der Agrarlandschaft ginge es der Natur besorgniserregend schlecht, sagte die Umweltministerin.