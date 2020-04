Längere Lohnausfall-Zahlungen für Eltern

Erwerbstätige Eltern die in der Coronakrise wegen geschlossener Kinderbetreuungs-Einrichtungen oder Schulen, ihre Kinder zu Hause betreuen müssen und damit nicht arbeiten gehen können, sollen längere Lohnausfall-Zahlungen vom Staat bekommen.



„Eltern müssen Sicherheit haben“, sagte der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einem Interview, dass bei der „Bild am Sonntag“ (BamS) zu finden ist. „Deshalb schaffen wir eine Anschlussregelung“, so der SPD-Politiker in der BamS weiter.



Derzeit erhalten erwerbstätige Sorgeberechtigte laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) 67 Prozent vom Nettoeinkommen, wenn sie Kinder unter zwölf Jahren wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause betreuen müssen. Gezahlt wird für längstens sechs Wochen und maximal 2.016 Euro im Monat.