Lady Gaga bricht Tour ab

US-Superstar Lady Gaga hat die noch geplanten Europa-Konzerte ihrer Welttournee abgesagt. Grund für den Abbruch der Tour seien Gesundheitsprobleme teilte die Pop-Queen auf Twitter mit. Der 31-jährigen Sängerin tut es furchtbar leid. Sie sei zutiefst traurig, dass sie nicht vor ihren europäischen Fans – die so geduldig gewartet haben – auftreten könne, twitterte sie über den Kurznachrichtendienst.

Während ihrer „Joanne“-Welttour waren zehn Konzerte auch in Europa vorgesehen. Die beiden ursprünglich geplanten Auftritte der Popdiva in Deutschland (Köln am 13.2. und Berlin 23.2.) fallen damit ebenso ins Wasser wie die Shows in Großbritannien, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Frankreich.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte Lady Gaga bekanntgegeben an Fibromyalgie zu leiden. Die chronische Krankheit zählt zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises und verursacht unter anderem Muskel- und Gelenkbeschwerden.