Der polnische Radprofi Michal Kwiatkowski hat die 18. Etappe der 107. Tour de France gewonnen.

In der Zielankunft in La Roche-s.-Foron radelte der Pole als Erster vor seinem Teamkollegen Richard Carapaz (Ecuador) über die Ziellinie. Der Belgier Wout van Aert wurde Dritter.

In der Gesamtwertung hat es in den Top 3 keine Veränderung gegeben. Roglic fährt weiter in Gelb, Pogacar ist Zweiter (+ 0:57), Lopez Dritter (+ 1:27).