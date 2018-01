Kuschel-Dienst in Polen eröffnet

Eine innige Umarmung kann Kummer vertreiben, die Laune bessern und Stress reduzieren: Wer im Alltag zu wenig in den Genuss dieses natürlichen Wundermittels kommt, kann sich in Polen nun von Profis drücken lassen. In Warschau eröffnete dafür der erste Kuschelsalon des Landes. Dass Umarmungen das Immunsystem stärken und wie ein natürliches Antidepressivum wirken, sei wissenschaftlich bewiesen, preisen die Gründerinnen Sylwia Kalinowska und Magdalena Fialkowska samt Team ihren Service bei «Przytulanie.pl» (Kuscheln.pl) an.

«Unsere Mission ist es, einen Raum zu schaffen, in dem sich jeder sicher und wohl fühlt», sagen sie. Heutzutage widmeten sich viele Menschen zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit. Ihr Angebot richte sich dabei nicht nur an Singles, betonen die Polinnen, die von einem Kuschel-Dienst in den USA inspiriert wurden.

Auch Menschen, die in einer Beziehung seien, würden oft zu wenig umarmt, sagen sie – nicht kuschelten Partner oder Partnerin gerne. Kunden können Termine für halb- oder ganzstündige Sessions vereinbaren, während derer sie ganz nach Belieben reden, schweigen oder auch schlafen können.