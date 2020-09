Kurzzeitvermietung: EuGH bestätigt Regelung

EU-Staaten dürfen Kurzzeitvermietungen von Wohnungen im Kampf gegen Wohnungsmangel einschränken.

Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschieden (Az.:C-724/18 und C-727/18). In einer entsprechenden Mitteilung des EuGH heißt es, dass

„eine nationale Regelung, die die regelmäßige Kurzzeitvermietung einer Wohnung an Personen, die sich nur vorübergehend in der betreffenden Gemeinde aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen, von einer Genehmigung abhängig macht, mit dem Unionsrecht in Einklang steht.“