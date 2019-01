Kultur: Autorin Miriam Pressler gestorben

Die Schriftstellerin und Übersetzerin Mirjam Pressler ist tot. Sie starb am Mittwochvormittag im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit in Landshut, teilte die Verlagsgruppe Beltz am Mittwochnachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Pressler gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen.

Sie schrieb aber auch Bücher für Erwachsene. Im Jahr 1980 erschien erstmals ihr wohl bekanntestes Jugendbuch „Bitterschokolade“. Seitdem schrieb Pressler mehr als 30 weitere Kinder- und Jugendbücher. Zudem übersetzte sie mehr als 300 Titel aus dem Hebräischen, dem Englischen und dem Niederländischen ins Deutsche.