Kuba will Privatbesitz in begrenztem Rahmen anerkennen

Damit die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Staatssystem Kubas nicht noch weiter steigt, will sich der sozialistische Inselstaat in der Karibik mal wieder eine neue Verfassung verpassen. Wie kubanische Medien berichten, hält der Verfassungsentwurf zwar an der Bedeutung staatlicher Wirtschaftsplanung fest, doch soll auch die Rolle des freien Marktes in das neue Werk einfließen.

In der neuen Verfassung soll auch Privatbesitz – in begrenztem Rahmen – erstmals offiziell anerkannt werden. Das Kaufen von Immobilien und Grundstücken ist seit der Machtübernahme 1959 durch die sozialistische Regierung von Fidel Castro verboten.

Kuba hat seit gut drei Monaten einen neuen Präsidenten. Miguel Diaz-Canel gehört zur Kommunistischen Partei und ist der Nachfolger von Raul Castro. Die Castro Brüder, zuerst Fidel und dann Raul, regierten das Land zwischen 1959 und 2018.