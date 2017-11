Kroatien und Schweiz können heute WM-Ticket lösen

Die Gruppenauslosung zur Fußball-WM 2018 in Russland findet am 1. Dezember statt. 26 der 32 WM-Teilnehmer stehen bereits fest. Die noch sechs verbleibenden Plätze werden in Playoff-Spielen ermittelt.

Am heutigen Sonntag können in den Playoff-Rückspielen Kroatien (in Griechenland) und die Schweiz (gegen Nordirland) das WM-Ticket lösen. Am Montag spielen dann Italien und Schweden um den Einzug in die Endrunde. Am Dienstag können die Iren gegen Dänemark zum vierten Mal eine WM-Teilnahme klarmachen.

Am Mittwoch und Donnerstag können sich dann in den Begegnungen Australien gegen Honduras und Peru gegen Neuseeland die beiden letzten Teams für die WM-Endrunde qualifizieren.