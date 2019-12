In Kroatien wird die Entscheidung über das Präsidentenamt erst im neuen Jahr 2020 fallen. In einer Stichwahl am 5. Januar wird sich dann entscheiden wer neues Staatsoberhaupt wird.

Noch-Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic muss gegen den früheren Regierungschef Zoran Milanovic in der Stichwahl antreten. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag hatte keiner der beiden eine absolute Mehrheit erreicht.