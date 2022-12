Bei der Fußball-WM in Katar hat Kroatien Bronze geholt. Im Spiel um Platz drei siegte Kroatien am Samstag in einem flotten Spiel vor rund 40.000 Zuschauer gegen die Überraschungself aus Marokko knapp mit 2 zu 1. Die Tore erzielten 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.), 2:1 Orsic (42.).