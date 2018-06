Kreuzpflicht in Bayern in Kraft

Kreuze in bayerischen Landesbehörden ab heute Pflicht.

In Bayern ist heute die umstrittene Kreuzpflicht in Kraft getreten. In allen Behörden des Freistaates muss ab heute im Eingangsbereich ein Kreuz hängen, als Zeichen der christlich-abendländischen Prägung Bayerns.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte vor gut vier Wochen das Aufhängen des Kreuzes in bayerischen Behörden verteidigt. Das Kreuz sei zwar „in erster Linie ein religiöses Symbol“, gehöre „aber auch zu den Grundfesten des Staates“, so der Landes-Chef.