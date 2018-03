Kretschmer ist Deutschland dankbar für Heirat

Designer Guido Maria Kretschmer (52) ist dankbar, dass er seinen Partner Frank Mutters heiraten darf. «Es ist ja schon verrückt, dass ich das machen darf. Vielen Dank, Deutschland!», sagte Kretschmer der «Bild»-Zeitung (Montag). «Ich will niemandem etwas nehmen, Kinder und Familie gehen vor, aber es ist was Schönes, dass ich gleich wertgeschätzt werde mit allen Rechten und Pflichten.» Kretschmer («Shopping Queen»), der aus Münster stammt und in Berlin lebt, ist mit Mutters seit mehr als 30 Jahren liiert. Das Paar will in diesem Jahr auf Sylt heiraten.

Bundestag und Bundesrat hatten die Ehe für alle kurz vor der Sommerpause 2017 beschlossen, also die völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller mit heterosexuellen Partnerschaften.

Seit dem 1. Oktober 2017 können schwule und lesbische Paare nunmehr genau wie heterosexuelle Paare heiraten, mit allen Rechten und Pflichten.