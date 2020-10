Krasniqi knockt Bösel aus: Der Boxer Robin Krasniqi ist neuer IBO-Champion sowie Interims-Weltmeister der WBA im Halbschwergewicht.

Der 33-jährige Profiboxer besiegte am Samstagabend in Magdeburg Titelverteidiger Dominic Bösel durch technischen K.o. in Runde drei.