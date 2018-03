Krankenkasse warnt: „Liken darf nicht zum Leiden werden“

In Deutschland sind rund 100.000 Kinder und Jugendliche süchtig nach sozialen Medien. Das geht aus einer Studie hervor, die die Krankenkasse DAK heute in Berlin veröffentlicht hat. Für die DAK-Studie „WhatsApp, Instagram und Co. – so süchtig macht Social Media“ wurden 1.001 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren befragt.

2,6 Prozent der Befragten sind bereits süchtig nach Social Media – Mädchen mit 3,4 Prozent etwas häufiger als Jungen (1,9 Prozent). Auf alle 12- bis 17-Jährigen in Deutschland hochgerechnet entspricht dieser Prozentsatz etwa 100.000 Betroffenen.

Laut der Studie verbringen Jungen und Mädchen durchschnittlich rund zweieinhalb Stunden täglich mit sozialen Medien wie beispielsweise Facebook, WhatsApp, Instagram und Co.. Durch die intensive Nutzung entstehen gesundheitliche Probleme. Es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen Social-Media-Sucht und Depressionen. Die sozialen Probleme sind vielfältig: zu wenig Schlaf, Realitätsflucht und Streit mit den Eltern.

„Viele Kinder und Jugendliche chatten, posten und liken von früh bis in die Nacht“, sagt Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit. „Einige rutschen in die Abhängigkeit. Darauf müssen wir reagieren, damit Betroffene und ihre Familien Hilfe bekommen. Das Liken darf nicht zum Leiden werden“, so Storm weiter.