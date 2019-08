Kostenlose Bahntickets für Soldaten

Bundeswehr-Soldaten und -Soldatinnen in Uniform können vom 1. Januar 2020 an kostenlos die Züge der Deutschen Bahn benutzen. Darauf haben sich auf politische Initiative der CSU im Bundestag das Bundesverteidigungsministerium, das Bundesverkehrsministerium, das Bundesinnenministerium, die CSU im Bundestag und die Deutsche Bahn geeinigt.

Wie die Bahn mitteilte gilt folgende Regelung im Detail: Ab 01.01.2020 können aktive Soldatinnen und Soldaten in Uniform alle Züge der DB (Fernverkehr und DB Regio) für dienstliche und private Fahrten kostenfrei nutzen.

Die Soldatinnen und Soldaten können über ein eigenes Buchungsportal ihre gewünschten Zugverbindungen frei wählen und mit einer digitalen Zugangsberechtigung ein Ticket lösen.

Die Vereinbarung gilt in allen Zügen der Deutschen Bahn AG in der zweiten Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse und eine Sitzplatzreservierung können kostenpflichtig hinzugebucht werden.

Die Fahrtberechtigung besteht für die Soldatin oder den Soldaten in Uniform in Verbindung mit dem Truppenausweis, einem seitens der Bundeswehr ausgegebenen Legitimationsdokument sowie der durch den Soldaten oder die Soldatin kostenlos gebuchten Fahrkarte.

Die DB erhält von der Bundeswehr eine pauschale Vergütung. Eine Evaluierung des Pauschalbetrages erfolgt regelmäßig.