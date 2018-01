Korkut wird Wolf-Nachfolger beim VfB Stuttgart

Tayfun Korkut als neuer Trainer vom VfB Stuttgart bestätigt: Tayfun Korkut wird neuer Cheftrainer bei den Stuttgartern. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag auf seiner Webseite mit. Der 43-Jährige tritt bei den Schwaben damit die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Hannes Wolf an.

Korkut unterschreibt beim Verein mit dem Brustring einen Vertrag bis zum Sommer 2019. Bereits am Dienstag werde er erstmals eine Trainingseinheit des Bundesligateams leiten, heißt es in der Meldung weiter.

Korkut ist ein alter Bekannter beim Bundesliga-Aufsteiger. Er ist gebürtiger Stuttgarter und trainierte bereits vor gut sieben Jahren die U19 des Klubs.