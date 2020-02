Kopftuchverbot in Justiz rechtens

Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen in Deutschland verfassungsgemäß und damit rechtens. Die Bundesländer dürfen Rechtsreferendarinnen das Tragen von Kopftüchern im Gerichtssaal verbieten.

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wies die Klage einer Deutsch-Marokkanerin aus Hessen zurück (Az.: 2 BvR 1333/17). Das Verbot schränke zwar die Glaubensfreiheit der Frau ein, sei aber gerechtfertigt um die Neutralitätspflicht der Gerichte sicherzustellen.

„Danach ist die Entscheidung des Gesetzgebers für eine Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren. Zwar stellt diese Pflicht einen Eingriff in die Glaubensfreiheit … dar. Dieser ist aber gerechtfertigt“, so das BVerfG.

„Als rechtfertigende Verfassungsgüter kommen die Grundsätze der weltanschaulich-religiösen Neutralität des Staates und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie die negative Religionsfreiheit Dritter in Betracht“, so das Verfassungsgericht weiter.