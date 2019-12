Konversionstherapie-Verbot beschlossen

Das Bundeskabinett hat heute für ein Verbot sogenannter Konversionstherapien gestimmt. Demnach sind medizinische Interventionen, die darauf gerichtet sind, die sexuelle Orientierung oder die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person gezielt zu verändern oder zu unterdrücken, an Minderjährigen generell verboten.

Bei Volljährigen muss künftig die Behandlung nachweislich freiwillig sein. Verstöße gegen das Verbot von Konversionsbehandlungen werden mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bestraft. In Kraft treten könnte das Gesetz nach einem Beschluss im Bundestag Mitte 2020.

„Homosexualität ist keine Krankheit. Daher ist schon der Begriff Therapie irreführend. Wir wollen sogenannte Konversionstherapien soweit wie möglich verbieten. Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches und seelisches Leid. Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund. Und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern: es ist ok, so wie du bist“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).