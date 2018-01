Kontrovers-BayernTrend: CSU rutscht ab – auf 40 Prozent

Wenn in Bayern am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU auf 40 Prozent der Wählerstimmen. Das ergibt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des BR-Politik-Magazins „Kontrovers„. Für die Christsozialen wäre es der schlechteste Wert der jemals im Bayern-Trend gemessen wurde. Bei der letzen Messung hatte die CSU noch fünf Prozentpunkte mehr. Die Sozialdemokraten würden im Freistaat aktuell 16 Prozent erreichen, die Grünen könnten 14 Prozent der Stimmen verbuchen. Laut der Umfrage liegen die Freien Wähler bei 7 Prozent. AfD und FDP würden in den Landtag einziehen, mit 10 bzw. 5 Prozent. Sonstige Parteien kämen auf 8 Prozent.

Sollten sich die Wähler bei den Wahlen im Herbst so entscheiden, wäre die CSU wie zuletzt im Jahr 2008 auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die größten Sympathien hätte mit 46 Prozent ein Schwarz-Grünes-Bündnis. Schwarz-Rot würden 41 Prozent der bayerischen Wähler wohlwollend sehen. Die Landtagswahl soll aller Voraussicht nach Mitte Oktober stattfinden.