Kontaktbeschränkungen bis nach Ostern

Die Kontaktsperren wegen des Coronavirus bleiben in Deutschland vorerst in Kraft. Bund und Länder wollen die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise noch bis zum 19. April verlängern. Dann enden in den meisten Bundesländern die Osterferien.

Auf die Verlängerung haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz verständigt. Eine Verschärfung der Maßnahmen – etwa eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken – ist derzeit nicht vorgesehen.

Eine Pandemie kenne keine Feiertage, sagte die Kanzlerin. Merkel appellierte an die Bürger, zu Ostern zu Hause zu bleiben, auf Besuche von Verwandten und auf private Reisen zu verzichten. In mehreren Bundesländern waren die Regelungen ohnehin schon bis 19. April in Kraft.