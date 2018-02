Kommt der Vokuhila wieder?

Vorne kurz, hinten lang: Das war in den 80er Jahren die klassische Fußballer-Frisur und auch auf Schulhöfen verbreitet. Jetzt steht vielleicht ein modisches Comeback an, von dem schon 2017 die Rede war. Die Modeblogger Dandy Diary schreiben: «Während man damit im vergangenen Jahr zweifellos noch zur modischen Avantgarde gehörte, wird man 2018 auch im progressiven Mainstream, wenn wir das hier mal so grob theoretisch einordnen dürfen, an dieser Frisur nicht vorbeikommen.» Als Beispiele nennen die Modeexperten etwa die Schauen von Marina Hoermanseder und Damir Doma bei der Berliner Fashion Week.