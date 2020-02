Koks in Babynahrung versteckt

Der Zoll am Frankfurter Flughafen hat rund 27 Kilogramm Kokain (Koks) in Gepäckstücken sichergestellt. Das Koks war in Dosen mit Babynahrung versteckt, teilte der Zoll am Freitag mit.

Ende vergangenen Monats wurden Drogenkuriere bei deren Einreise aus Südamerika festgenommen. In den Reisekoffern der Männer war das Rauschgift in den Babynahrungs-Dosen versteckt.

Der Schwarzmarkwert des Rauschgifts beläuft sich insgesamt auf rund eine Million Euro. Die gefundene Koks-Menge sei für „Aufgriffe im Reiseverkehr schon eine beachtliche Menge. Das finden wir sonst eher in der Großfracht“, sagte die Pressesprecherin des Hauptzollamts, Christine Straß.