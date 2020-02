Am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg mit 4:0 gewonnen. Köln belegt dank des Dreiers jetzt Platz 14 in der Tabelle, Freiburg ist nach der Auswärts-Niederlage Tabellenachter.

Der VfL Wolfsburg hat am Sonntag ebenfalls einen Sieg eingefahren. Die Wölfe siegten beim SC Paderborn mit 4:2. Damit klettert Wolfsburg auf Rang neun, Paderborn bleibt nach der Heimpleite weiterhin Tabellenletzter.