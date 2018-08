Köln nun Tabellenführer in Liga zwei

Am 3. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den FC Erzgebirge Aue mit 3:1 gewonnen und sich damit vorerst Platz eins der Tabelle gesichert. Alle drei Treffer für die Geißböcke erzielte Terodde (26., 69. und 89. Minute), der zwischenzeitliche Ausgleich in der 28. Minute kam von Aues Fandrich.

Außerdem gab es in zwei weiteren Samstagsspielen am Nachmittag zwei Remis. Der 1. FC Magdeburg und der FC Ingolstadt trennten sich nach 90 Minuten mit 1:1. Die SpVgg Greuther Fürth hat trotz Überzahl einen Sieg gegen den SC Paderborn 07 verpasst und spielte ebenfalls unentschieden. Am Ende hieß es 2:2.