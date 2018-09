Zum Auftakt des 6. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln beim SV Sandhausen mit 2:0 gewonnen. Louis Schaub brachte die Geißböcke in der 45. Minute in Führung, Simon Terodde legte in der 54. Minute nach.

Köln darf sich damit vorerst über die Tabellenführung freuen. Die parallel ausgetragene Partie zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem FC St. Pauli endete 0:1.