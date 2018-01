Köln gewinnt Kellerduell beim HSV

Am 19. Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist Bayer 04 Leverkusen nach einem Sieg in Hoffenheim auf – zumindest vorläufig – auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Die Rheinländer gewannen im Kraichgau am Samstag hochverdient mit 4:1.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Freiburg gewinnt gegen Leipzig mit 2:1. Mönchengladbach setzt sich gegen Augsburg mit 2:0 durch. Mainz siegt gegen Stuttgart mit 3:2 und Wolfsburg unterliegt Eintracht Frankfurt mit 1:3. Im Abenspiel kassierte im Kellerduell der Hamburger SV gegen Schlusslicht Köln eine 0:2-Heimpleite.

Bereits am Freitagabend trennten sich Hertha und Dortmund 1:1-Unentschieden. Am Sonntag spielt Tabellenführer FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen. Schalke 04 empfängt Aufsteiger Hannover 96 und kann mit einem Sieg Leverkusen von Platz zwei verdrängen.