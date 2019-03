Köln festigt mit Schützenfest Tabellenführung

Am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ein Schützenfest gefeiert. Der Tabellenführer aus dem Rheinland siegte gegen die Bielefelder souverän mit 5:1 und festigte damit seine Spitzenposition in Liga zwei.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Darmstadt 98 siegte gegen Holstein Kiel 3:2, Jahn Regensburg trennte sich vom MSV Duisburg 1:1 und Erzgebirge Aue gewann gegen den SC Paderborn 07 2:1.

Bereits gestern war der VfL Bochum gegen Heidenheim mit 1:0 erfolgreich. Union Berlin besiegte den FC Ingolstadt mit 2:0. Am Sonntag stehen drei Spiele auf dem Spielplan. Das Topspiel steigt am Nachmittag um 13.30 Uhr in Hamburg, wo der FC St. Pauli den HSV empfängt.