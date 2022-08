Bei der Leichtathletik-EM in München hat Konstanze Klosterhalfen am Donnerstagabend über 5.000 Meter Gold gewonnen. Die 25-Jährige siegte in dem Wettbewerb im Münchner Olympiastadion in 14:50,47 Minuten. Es ist das erste EM-Gold für eine deutsche Läuferin in dieser Disziplin.