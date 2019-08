Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist am Mittwoch in den USA an Land gegangen. „Klima“-Greta ist zwei Wochen nach dem Start ihrer Segelreise mit der Einrumpfyacht Malizia II über den Nordatlantik in der Millionenmetropole New York eingetroffen.

Es sein ein guter Segeltörn gewesen bei dem sie nicht seekrank wurde, so Klima-Greta. In Übersee will die 16-Jährige an mehreren Klimaprotesten und auch an UN-Klimakonferenzen teilnehmen.