Urteil: Kleinkinder können alleine ins Bad

Eltern eines dreijährigen Kindes begehen keine Aufsichtspflichtverletzung, wenn ihr Kind zu Bett gebracht wurde, dann aber unbeobachtet aufsteht und im Badezimmer einen Wasserschaden verursacht.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf sprach damit Eltern von der Mitverantwortung für einen Wasserschaden frei (AZ: I-4 U 15/18). Der Senat sieht keine Aufsichtspflichtverletzung bei der Mutter des Kleinkindes. Das Maß der gebotenen Aufsicht sei im vorliegenden Fall erfüllt gewesen. In einer geschlossenen Wohnung müsse ein Dreijähriger nicht unter ständiger Beobachtung stehen.

Ausreichend sei es, wenn sich der Aufsichtspflichtige in Hörweite aufhalte. Auch der – gegebenenfalls nächtliche – Gang zur Toilette müsse nicht unmittelbar beaufsichtigt werden. Absolute Sicherheit sei nicht gefordert. Eine lückenlose Überwachung sei insbesondere dann nicht erforderlich, wenn eine vernünftige Entwicklung des Kindes, insbesondere der Lernprozess im Umgang mit Gefahren gehemmt werden würde. So hatte der Bundesgerichtshof bereits in einem Urteil vom 24. März 2009 (VI ZR 199/08) entschieden.

Was war passiert?

Die Mutter hatte ihren dreieinhalb Jahre alten Sohn zu Bett gebracht, der dann unbemerkt wieder aufgestanden, und im Bad zur Toilette gegangen ist und den Abfluss verstopfte. Auf Grund der Beschaffenheit des WC-Spülknopfes konnte sich dieser leicht verhaken, wenn er nicht in einer bestimmten Weise bedient wurde. Nach der Benutzung der Toilette durch das Kind lief ununterbrochen Wasser nach. Es verteilte sich über den Boden im Bad und tropfte schließlich aus der Decke der darunter liegenden Wohnung.

Die Wohngebäudeversicherung wandte zur Regulierung des Schadens einen Betrag von über 15.000 Euro auf, den sie zum Teil von der Mutter bzw. von ihrer Haftpflichtversicherung ersetzt verlangte. Ihrer Ansicht nach habe die Mutter ihre elterliche Aufsichtsplicht verletzt. Dem widersprach das OLG nun.