Klarer Bayern Sieg bei Chelsea

Das sieht sehr gut aus für den FC Bayern München nach einem klaren Sieg beim FC Chelsea. Im Achtelfinal-Hinspiel der Uefa Champions League haben die Münchner beim Premier Klub einen klaren 3:0-Sieg eingefahren.

Gnabry mit einem Doppelpack und ein Treffer von Tormaschine Lewandowski sicherten einem hoch überlegenen deutschen Rekordmeister einen klaren Erfolg bei den Blues an der Stamford Bridge.

Damit haben die Bayern die Tür für die nächste Runde weit aufgestoßen. Das Rückspiel findet am Mittwoch, 18. März in München in der Allianz Arena statt.