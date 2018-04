Kipchoge gewinnt London-Marathon in 2:04:27 Stunden

Der Kenianer Eliud Kipchoge hat am Sonntag den London-Marathon gewonnen. Der 33-jährige Leichtathlet aus Kenia siegte bei der 38. Auflage des 42,195-Kilometer-Klassiker in der britischen Metropole in 2:04:27 Stunden. Für Kipchoge war es nach 2015 und 2016 der dritte Sieg.

Zweiter wurde der äthiopische Langstreckenläufer Tola Shura Kitata in 2:05:00 Stunden. Der Brite Mo Farah kam in 2:06:32 als Dritter über die Ziellinie.

Bei den Frauen siegte die Kenianerin Vivian Cheruiyot in 2:18:31 Stunden vor ihrer Landsfrau Brigid Kosgei (2:20:13 Stunden). Dritte wurde die Äthiopierin Tadelech Bekele in 2:21:40 Stunden.