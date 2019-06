Kinderreichtum: „Ländle“ ist Spitzenreiter

Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten kinderreichen Frauen. Im „Ländle“ hat rund jede fünfte Frau (20,6 Prozent), die zwischen 1965 und 1974 geboren wurde, drei oder mehr Kinder zur Welt gebracht. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) hervor, die in Berlin vorgestellt wurde.

In der weiteren Reihenfolge kommen Bremen (17,2 Prozent) und Bayern (17,0 Prozent). Die geringsten Anteile kinderreicher Frauen weisen demnach die ostdeutschen Bundesländer auf: In Sachsen-Anhalt gilt nur jede zehnte Frau dieser Geburtenkohorte als kinderreich (9,3 Prozent), in Brandenburg ist es jede neunte (11,6 Prozent). Auch Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (je 13,0 Prozent) liegen deutlich unter dem bundesdeutschen Mittelwert von 16,2 Prozent.

Ein im BiB entwickeltes Schätzmodell ermöglicht sogar kleinräumlichere Betrachtungen auf Ebene der Städte und Landkreise. Dabei treten regionale Cluster deutlich hervor.

Einen besonders hohen Anteil an kinderreichen Frauen haben Kreise im Westen Niedersachens (Cloppenburg: 25,4 Prozent; Vechta: 25,0 Prozent) sowie in der Grenzregion zwischen Baden-Württemberg und Bayern (Unterallgäu: 23,1 Prozent). Im Gegensatz dazu finden sich zahlreiche Kreise mit weniger als acht Prozent in Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau: 7,4 Prozent).