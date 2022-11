Kimmel moderiert 95. Oscar-Verleihung

Nach 2017 und 2018 wird US-Comedian Jimmy Kimmel zum dritten Mal in seiner Karriere die Oscar-Verleihung im nächsten Jahr moderieren.



Die 95. Oscar-Verleihung wird am Sonntag, 12. März 2023 in Los Angeles über die Bühne gehen. Die Nominierungen für die beliebten Academy Awards werden rund drei Wochen früher bekanntgegeben.