Kerber verliert Eastbourne-Finale

Unmittelbar vor dem Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon hat Tennisspielerin Angelique Kerber das Finale beim WTA-Turnier in Eastbourne verloren. Die Kielerin unterlag der Tschechin Karolina Pliskova in zwei Sätzen mit 1:6 und 4:6.

Ab nächster Woche blickt dann die Tenniswelt auf die Wimbledon Championships in London. Kerber startet am Dienstag (2. Juli) mit einem deutschen Duell gegen Tatjana Maria in das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt.

In diesem Jahr stehen in Wimbledon jeweils sieben deutsche Herren und Damen im Hauptfeld. Unter anderem bekommt es in Runde eins Philipp Kohlschreiber mit Titelverteidiger Novak Djokovic zu tun und Alexander Zverev spielt seine Erstrundenpartie gegen den Tschechen Jiri Vesely.