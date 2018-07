Kerber steht in Wimbledon im Halbfinale

Angelique Kerber ist beim prestigeträchtigen Tennisturnier in Wimbledon ins Halbfinale eingezogen. Im bisher wohl besten Spiel des diesjährigen Rasenturniers bei den Damen, bezwang die 30-jährige die Russin Darja Kassatkina in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5.

Kerber steht damit in ihrer Karriere zum dritten Mal im Dameneinzel in der Runde der letzten vier Spielerinnen in London. Am Donnerstag trifft sie auf Jelena Ostapenko aus Lettland, die gegen die Slowakin Dominika Cibulkova ebenfalls in zwei Sätzen (7:5, 6:4) im Viertelfinale siegte.