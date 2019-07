Tennisspielerin Angelique Kerber ist in Wimbledon bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Titelverteidigerin unterlag völlig überraschend der US-Amerikanerin Lauren Davis in drei Sätzen mit 6:2, 2:6 und 1:6.

Letzte Deutsche im ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt ist nun Julia Görges, die die Russin Warwara Flin in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:4 besiegte. In der nächsten Runde trifft Görges jetzt auf die US-Amerikanerin Serena Williams.