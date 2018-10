Die deutschen Tennis-Profis Angelique Kerber, Julia Görges und Alexander Zverev sind beim WTA-Turnier in Peking im Achtelfinale ausgeschieden. Kerber unterlag der Chinesin Zhang Shuai in drei Sätzen mit 1:6, 6:2 und 0:6. Görges musste sich der Japanerin Naomi Osaka in zwei Sätzen mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben.

Für Zverev kam das Achtelfinal-Aus gegen den Malek Jaziri. Nach gut zweieinhalb Stunden siegte der Tunesier mit 6:7 (4:7), 6:2 und 4:6.