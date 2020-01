Keiner muss Dschungelcamp verlassen

Für Anastasiya Avilova und Raul Richter gab es am zehnten Tag im Dschungelcamp die wenigsten Zuschauer-Anfrufe. Doch Überraschung: Keiner der neun verbliebenen Promis muss die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verlassen.

Der Grund, dass keiner die Dschungel-Pritsche räumen muss: Der vorzeitig gesundheitsbedingte Ausstieg von Ex-Bundesminister Günther Krause. Deshalb dürfen auch das 31-jährige Model und der 32-jährige Schauspieler einen weiteren Tag im australischen Urwald verbringen.

Was an Tag 10 sonst noch passierte: Prince Damien und Sonja Kirchberger mussten gemeinsam bei einer Dschungelprüfung antreten. Der DSDS-Gewinner und die Schauspielerin waren allerdings nicht besonders erfolgreich – am Ende holten die beiden Dschungelcamper nur einen Stern.