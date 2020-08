Keine Maske: 50 Euro Mindestbuße

Künftig wird in allen Bundesländern – außer in Sachsen-Anhalt – mindestens ein Bußgeld von 50 Euro fällig, wenn man gegen die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen verstößt.

Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder nach einer Videoschaltkonferenz beschlossen. Um die Erfolge gegen die Corona-Pandemie zu halten, sind in dem Bund-Länder-Beschluss weitere gemeinsame Maßnahmen vereinbart worden – auch zu großen Events.

Fußball-Bundesliga: Keine Fans bis Ende Oktober

Großveranstaltungen bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, bleiben weiterhin untersagt, mindestens bis Ende des Jahres.

Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll.